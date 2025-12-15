日産自動車によるＴＯＫＹＯＦＭの「ＮＩＳＳＡＮあ、安部礼司〜ＢＥＹＯＮＤＴＨＥＡＶＥＲＡＧＥ〜」が放送開始から２０周年を迎え、１４日に横浜市の「日産グローバル本社ギャラリー」で記念イベントが開催された。番組は「ごくごく普通（アベレージ）」のサラリーマン・安部礼司の日常を描いた人気ラジオドラマで、２００６年４月にスタートした。今回のイベントには、歌手の平原綾香さんのライブが実施されたほ