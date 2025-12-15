お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（35）が15日、都内で英語学習教材を手がける「アルク」の新戦略発表会に出席した。TOEIC対策アプリ「Santaアルク」のリニューアルにちなみ、サンタクロースの衣装で登場。昨年12月から米ロサンゼルスを拠点に活動しており、英語との向き合いについて「自分では楽しくやってるつもりだけど、聞き取れないことも多々ある」と難しさを口にした。分からないことがあっても「イエス」を連発