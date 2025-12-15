米ロサンゼルスのイベントに出席したロブ・ライナー氏＝2019年3月/Phillip Faraone/FilmMagic/Getty Images（CNN）映画監督や俳優として活躍したロブ・ライナー氏と妻のミシェル氏が死亡した。ライナー家の広報担当者が14日夜、明らかにした。2人の死について「悲劇的」としたうえで、遺族のプライバシーへの配慮を求めた。広報担当者は声明で、「深い悲しみとともに、ミシェルとロブ・ライナーの悲劇的な訃報（ふほう）をお伝えし