東京・足立区で車が暴走し14人が死傷した事故で、赤信号を複数回無視したうえ20代の女性をはねて死亡させたなどとして、警視庁は車を運転していた37歳の男を危険運転致死などの疑いで逮捕しました。【映像】前の車に衝突した後、車を降りて逃走する容疑者（実際の映像）足立区梅島で11月24日、車が歩道に突っ込むなどし28歳の女性ら2人が死亡し、12人が重軽傷を負いました。警視庁は、赤信号を無視したうえ女性をはねて死亡さ