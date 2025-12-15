【女子旅プレス＝2025/12/15】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年の冬季イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催中（〜2026年1月4日（日）まで）。クリスマスマーケットでのフード体験に、自分へのギフトやお土産に欲しくなる限定グッズ、新たなナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」まで、今季の見どころをまるっとレポートしていく。＜体験レポ＞【写真】USJ“ク