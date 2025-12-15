BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『SUPA DUPA LUV』のビジュアルフォトをサプライズ公開した。【写真】アヒョン、"激細ウエスト"披露12月15日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSに「[WE GO UP] ‘SUPA DUPA LUV’ VISUAL PHOTO」を掲載した。淡い水色の背景にホワイトの衣装をまとった2人のメンバーの個人カットを公開し、新たなプロモーションの始動を予告した。第1弾としてアヒョンとローラの個人