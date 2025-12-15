【1/10 EP 4WDフェーザーMk2 FZ02L-BT マッドバン ウィズ ムーンアイズ】 2026年2月 発売予定 価格：46,200円 京商は、RC「1/10 EP 4WDフェーザーMk2 FZ02L-BT マッドバン ウィズ ムーンアイズ」を2026年2月に発売する。価格は46,200円。 本製品は、アメリカのディーン・ムーン氏が創設したホットロッド＆カスタムカルチャ&#1