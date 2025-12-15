週明け１５日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２４０．２６ポイント（０．９２％）安の２５７３６．５３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０９．２４ポイント（１．２０％）安の８９７０．１１ポイントと反落した。売買代金は１０８２億３８７０万香港ドルとなっている（１２日前場は１０６５億３２５０万香港ドル）。中国の景気不安が投資家心理の