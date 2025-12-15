惹句師（じゃっくし）で映画ライターの関根忠郎さんが、間質性肺炎のため亡くなったことを15日、所属していた東映が発表しました。87歳でした。東映は、関根さんについて「元東映宣伝部で映画の名コピーの数々を生み出した惹句師および映画ライターの関根忠郎殿が2025年11月11日午後0時30分に間質性肺炎のため東京都内病院にてご逝去されました」と、文書で報告しました。1997年に定年退職するまで、東映作品のほとんどのコピー