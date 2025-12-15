東京・足立区で乗用車が歩行者をはね、14人が死傷したひき逃げ事件で、赤信号の交差点で女性をひき逃げし死亡させたとして、車を運転していた男が再逮捕されました。【写真を見る】【速報】危険運転致死とひき逃げ容疑で37歳男を再逮捕盗んだ車で赤信号無視して交差点進入… 東京・足立区の14人死傷ひき逃げ事件 警視庁この事件は先月24日、足立区で乗用車が歩行者をはね、フィリピン国籍のテスタド・グラディス・グ