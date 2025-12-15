今秋ドラフトで指名された阪神の新人７選手が１５日、大阪市内のホテルで行われた新入団選手発表会に参加した。それぞれの背番号もお披露目。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝は過去にマートンや高山らが背負った「９」に決まった。同２位の谷端はかつて浜中治や新井貴浩、江越大賀らがつけた「２５」になった。各選手の背番号は以下の通り。立石９谷端２５岡城３４早瀬４４能登５５