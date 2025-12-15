サンズ戦で攻めるレーカーズの八村（右）＝フェニックス（AP＝共同）【フェニックス共同】米プロバスケットボールNBAは14日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地フェニックスでのサンズ戦に先発し、30分58秒プレーして3得点、今季自己最多タイの7リバウンドだった。チームは116―114で競り勝ち、18勝7敗とした。