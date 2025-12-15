【ニューヨーク共同】ロボット掃除機「ルンバ」を手がける米アイロボットは14日、米デラウェア州の裁判所に、米連邦破産法11条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請したと発表した。手続き中も事業は継続するが、生産を委託している中国のメーカーが全株式を取得し、再建を目指すとしている。アイロボットを巡っては、アマゾン・コムが買収計画を2022年8月に発表していたが、24年1月に買収を断念すると明らかにした。欧州