1997年に都市銀行で唯一破綻した北海道拓殖銀行の最後の頭取だった河谷禎昌さんが13日に札幌市の自宅で死去したことが15日、分かった。90歳。神戸市出身。葬儀・告別式は近親者で行う。喪主は兄泰昌さん。北海道大法学部卒。57年に拓銀に入り、常務、専務、副頭取を経て94年、巨額の不良債権償却に伴う減配の責任を取って退任した山内宏頭取の後任として就任した。北海道銀行との合併を目指したが不調に終わり、97年、経営破綻