フリーアナウンサー羽鳥慎一が、14日放送のニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（午後5時50分）に出演。「世界陸上」での織田裕二を「最高だった」と振り返った。元ニッポン放送の垣花正、元日本テレビの羽鳥、藤井貴彦の、同期フリーアナ3人による特番。今年の話題を振り返る中、9月に東京で開催された「世界陸上」についてトークした。羽鳥は「『キター！』ってものまねしたりとか、若干織田裕二さんをおもしろお