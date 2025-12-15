最近、多くの国際機関が相次いで2025年の中国経済の成長見通しを上方修正しています。世界銀行は0．4ポイント、国際通貨基金（IMF）は0．2ポイント、アジア開発銀行（ADB）は0．1ポイント引き上げました。各機関は中国の輸出、とりわけハイテク分野の輸出拡大を楽観視しています。世界銀行が12月11日に発表した中国経済に関する報告書では、中国の2025年の国内総生産（GDP）の成長率見通しを0．4ポイント上方修正し、「中国の輸出