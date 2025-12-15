警察によりますと、15日午前9時頃、三重県鈴鹿市寺家町の施設解体工事現場で、地中に打ち込まれている杭の撤去作業中に周囲の土砂が崩れ、作業員ひとりが生き埋めになりました。現在、救出活動が行われています。（午後0時30分現在）