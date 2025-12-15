次の名詞の適切な数え方は何でしょうか？ 会話の中でふと出てきたときに役立つ知識です。問題：「クジラ」の数え方は？「クジラ」はどのように数えるのが正解でしょうか？A. 匹（ひき）B. 頭（とう）C. 尾（び）答えを見る↓↓↓↓↓正解：頭（とう）正解は「頭（とう）」でした。▼解説「クジラ」は、牛や象など大型の動物と同じく「頭（とう）」で数えます。「匹（ひき）」は小型〜中型の動物、「尾（び）」は魚やエビなどの水生