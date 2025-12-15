フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。誕生日のエピソードを語った。今回のゲストは、人気占い師のゲッターズ飯田。11月23日に39歳の誕生日を迎えた田中は「40手前になってどうかと思うんだけど、人付き合い苦手。どういうことだと思います？」と悩みを打ち明けながら、誕生日当日の話を始めた。夕方に仕事が終わったが「家に帰ってきてや