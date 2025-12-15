東京都足立区の国道で盗難車が暴走して歩行者ら２人が死亡した事故で、警視庁は１５日、車の窃盗容疑で逮捕していた同区の職業不詳の男（３７）を、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で再逮捕した。男はパトカーの追跡を受ける間、現場の交差点も含めて３回赤信号を無視していたといい、同庁は摘発を逃れるために暴走したとみている。捜査関係者によると、男は１１月２４日午後０