東京・足立区の路上で14人が死傷したひき逃げ事件で事件を起こした車を盗んだとして逮捕された男が、危険運転致死の疑いなどで再逮捕されたことがわかりました。警視庁は男の責任能力の有無について捜査するため、氏名を明らかにしていませんでしたが、今回、男の名前を公表する判断をしました。危険運転致死とひき逃げの疑いで再逮捕されたのは、東京・足立区の職業不詳・横尾優祐容疑者（37）です。警視庁によりますと、横尾容疑