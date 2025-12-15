オーストラリア・シドニーのボンダイビーチで14日、ユダヤ教の祭りが狙われたテロ事件が発生した/Darrian Traynor/Getty Images（CNN）オーストラリア・シドニーのボンダイビーチで14日、ユダヤ教の祭りが狙われたテロ事件が発生した。各国の警察は祭りの警備を強化するなど警戒を強めている。この事件では、少なくとも15人が死亡、40人が入院。警察は、ユダヤ教徒を狙ったテロ事件と断定した。この日は1年で最も夜が長い冬至に向