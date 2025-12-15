阪神の「２０２６年度新人選手入団発表会」が１５日、大阪市内のホテルで行われた。ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）は「一番は打撃。広角にどこでもホームランを打てる自信がある。将来的にはクリーンアップを堂々と任せられる選手になりたい」と決意表明。球団関係者、家族、報道陣ら多くの関係者が見守る中、プロとしての第一歩を踏み出した。１位・立石正広（創価大）２位・谷端将伍（日大）３位・岡城快生（筑波大