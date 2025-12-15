阪神は１５日、大阪市内のホテルで新入団選手発表会を行った。ドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝ら７選手の背番号も発表。立石は「９」を背負うことが決まった。以下は新人７選手の背番号。１位・立石正広（創価大）「９」２位・谷端将伍（日大）「２５」３位・岡城快生（筑波大）「３４」４位・早瀬朔（神村学園）「４４」５位・能登嵩都（オイシックス）「５５」育成１位・神宮僚介（東農大オホーツク）「１２７」育成２