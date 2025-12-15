俳優の瀬戸康史が女優で妹の瀬戸さおりの結婚を祝福した。瀬戸は１５日に?（旧ツイッター）を更新し、この日俳優の宮粼秋人との結婚を発表したさおりの投稿を引用し「おめでと！まさか秋人がほんとに弟になるとは．．．ずっと幸せにね」とメッセージを送った。これに対し宮粼が「ほんとの兄上ですね！」とコメントすると、「おめでとね！嬉（うれ）しいよ」と返信するなど、ほっこりとするやりとりが行われてい