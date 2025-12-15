巨人やソフトバンクでプレーしたアダム・ウォーカー外野手（３４）が１５日、イースタン・リーグのオイシックスと来季契約を締結。今季プレーしたＢＣ神奈川を離れ、新潟で再起を図ることになった。ウォーカーは米独立リーグ出身という異色の経歴で２０２１年オフに巨人入り。未知の部分も多く実力はベールに包まれていたが、移籍１年目の２２年シーズンはいきなり２３本塁打をマークし、周囲の度肝を抜いた。一方、守備の経験