【モデルプレス＝2025/12/15】TBSにて、12月15日6時30分より生放送される『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』のタイムテーブルが発表された。【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”◆18時30分〜ENHYPEN 「XO（Only If You Say Yes）（Japanese Ver.）」Stray Kids 「Christmas Love」なにわ男子 「I Wish」 「初心LOVE」FRUITS ZIPPER 「ピポパポ」Little Glee Monster 「世界はあなたに笑