バルチック海運指数=12/12時点=8営業日連続で低下 バルチック海運指数 2205（前日比：-3.88%） ハンディマックス・インデックス 805（前日比：-1.11%） パナマックス・インデックス 1688（前日比：-2.09%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。