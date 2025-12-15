乃木坂46のキャプテン梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・来年2月3日に発売）の書店特典ポスター3種と、ポストカード18種が15日、公開された。折り目なしB3ポスターの特典が付くのは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、HMV＆BOOKS SHIBUYA、星野書店近鉄パッセ店の3書店。ポストカード特典が付くのは、セブンネットショッピング（限定カバー版のみ）、HMV（※HMV＆BOOKS SHIBUYAは除く）、楽天ブック