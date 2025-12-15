阪神の新入団選手発表会が15日、大阪市内のホテルで開かれ、ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）以下、育成2選手を含む計7選手が出席した。各選手の背番号も発表された。※名前の前の数字はドラフト指名順位（1）立石正広＝9（2）谷端将伍＝25（3）岡城快生＝34（4）早瀬朔＝44（5）能登嵩都＝55育（1）神宮僚介＝127育（2）山崎照英＝129