俳優の瀬戸さおりさん（36）が15日、自身のSNSを更新し、宮粼秋人さん（35）と結婚したことを報告しました。瀬戸さんと宮粼さんは、それぞれのインスタグラムに2人が見つめ合う写真と連名の文書を掲載し、「この度、宮粼秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます。そして表現者として、これまで以