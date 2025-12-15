元NGT48で、タレントの大滝友梨亜（30）が15日、インスタグラムを更新。結婚することを報告した。大滝は「私事ですが、結婚します。入籍は来年の1月になります」と報告。「これからも配信や表に立つ活動は続けさせていただきます！今後とも宜しくお願い致します」と、指輪を見せるツーショットも添えた。大滝は、2015年にNGT48の1期生としてデビューし、17年10月に卒業。その後は、地元新潟を中心に活動している。