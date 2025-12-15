「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日正午現在でイオンが「買い予想数上昇」２位となっている。 １５日の東証プライム市場で、イオンが続伸。総合小売り大手の同社の２６年２月期の連結営業利益は前期比１３．６％増の２７００億円と２期ぶりに最高益を更新する見込み。物価上昇が続き節約志向が高まるなか、プライベートブランド（ＰＢ）の「トップバリュ」などが好調だ。株価は１