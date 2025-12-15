農業総合研究所が大幅続伸している。この日、第１四半期の流通総額が４４億７０００万円（前年同期比６．６％増）となり、四半期として過去最高を更新したと発表しており、好材料視されている。季節ごとに不足しやすい品目を作付けしている生産者への営業活動による青果物の調達や、スーパーへの営業活動による店舗数増加により、買い取り委託や委託販売での流通総額が拡大。また、産直卸での既存スーパӦ