モバイルファクトリーが続伸し年初来高値を更新している。前週末１２日の取引終了後に、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１０億２０００万円から１０億８９００万円（前期比２．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２３円へ引き上げ年間配当予想を４３円（前期実績３７円）としたことが好感されている。 売上高は従来予想の３４億７０００万円から３３億９３００万円（同２．３