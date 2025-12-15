Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï15Æü¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó(28)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤ÏÊì¹ñ¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¡¢2021Ç¯¤Ë²£ÉÍFC¤Ø¡£ºòµ¨¤Ë²¬»³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢J1½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀîºêF¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»ä¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç®