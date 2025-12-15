横浜FCは15日、奈良クラブに期限付き移籍していたGK遠藤雅己(24)について契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることを発表した。また、奈良からも移籍期間満了のリリースが出ている。遠藤は桐蔭学園高から明治大を経て、2023年に横浜FCへ加入。同年5月から6月まで水戸ホーリーホックへの期限付き移籍を経験し、今年7月からは奈良へレンタル移籍したが、プロ入りからここまで公式戦の出場はなかった。以下、クラブ発表プロ