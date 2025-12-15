フェニックス・サンズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年12月15日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 114 - 116 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのフェニックス・サンズ対ロサンゼルス・レイカーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし36-31で終了する。第2クォータ&#125