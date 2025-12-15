Snow Manの目黒蓮が、自身のInstagramを更新。出演した日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）へのメッセージと共にオフショットを公開した。 【写真】目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡・中川大志・佐藤浩市との思い出ショット①② ■俳優陣との絆感じる『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット続々 12月14日に最終回を迎えた『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）。目