作家の室井佑月氏が１４日、Ｘを更新。緊急入院となった病名を明かし、夫で立憲民主党議員の米山隆一氏へ苦言を呈した。室井氏は８日のＸで緊急入院を報告。その後、米山氏は「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています」と妻の様子を報告するも、室井氏は１１日のＸで「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離