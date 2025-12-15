北国を中心に真っ白な雪が舞うこの時期。新潟の老舗酒蔵「菊水酒造」公式がポストした、思わず白目をむく雪国あるあるが話題となっています。こちら非常に風情のある深々とした降り方ですが、実はこのタイプが一番恐ろしいです。(白目)雪国の皆さまならお分かりですよね? (@KIKUSUI_PRより引用)日本家屋の屋根と庭を覆う真っ白な雪。美しく風情のある景色ですが、雪国の方にとっては、この深々と舞う細かな雪が「最も恐ろしい」と