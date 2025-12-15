東宝は、ゴジラと並び東宝特撮作品の中で屈指の人気を誇る怪獣「モスラ」に関して、平成モスラ3部作から30周年、また1961年公開『モスラ』の初登場から65周年とダブルアニバーサリーとなる2026年を「モスライヤー」と発表。12月15日には、「記念ロゴ」とカラフルなグッズやPOPUPが発表された。○「モスライヤー」ロゴ昨年の「バーニングゴジラ・イヤー」に続き、記念ロゴが解禁。大きな翅がデザインされ、彩り豊かな配色はこれから