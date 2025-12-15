ネクイノが運営する「スマルナ」は12月11日、「ワーク・ライフ・バランス」と「女性特有の健康課題」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年11月17日〜2025年12月1日、働く女性1,031名を対象にインターネットで行われた。○働く女性のワーク・ライフ・バランスの実態現在のワーク・ライフ・バランスについて尋ねたところ、「仕事を優先している」と回答した人が52.1%、「プライベートを優先している」と回答した人が47.9%