WINNERが、12月13日に約6年ぶりとなる日本公演＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] JAPAN FINAL IN OSAKA＞を大阪・グランキューブ大阪で開催した。本公演は2025年9月に兵庫と東京で開催された＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] IN JAPAN＞の追加ファイナル公演で、代表曲「REALLY REALLY」「LOVE ME LOVE ME」「I LOVE U」をはじめ、「EVERYDAY」「ISLAND」「MILLIONS」、ライブの定番曲「MOVIE STAR」、さらにTikTokで再