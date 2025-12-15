東都大学リーグの亜大は１５日、オリックス・吉田輝星投手（２４）の弟で、昨年と今年の夏の甲子園に出場した金足農・吉田大輝投手、横浜・駒橋優樹捕手ら、来年度の入部予定者２７人を以下の通り発表した。▽投手岩本勝磨（帝京）岩田知樹（愛工大名電）山本凌雅（熊本工）吉田大輝（金足農）東川一真（昌平）松田陸人（桐生第一）岡本一徹（瀬田工）小沢寿史也（神港学園）猶明光絆（日本航空石川）▽捕