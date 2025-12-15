筆者の友人・K奈の義妹のお話です。義妹は全身ブランド物を身につけていて、見るからに派手な女性。子どももおらず共働きなのに、結婚して一年も経たないうちに義母から借金をしたという強者でした。 義妹が突然やって来た 義弟夫婦の離婚の原因は、義妹の浪費だったそう。いくら夫婦二人で働いていても、義妹があれだけハイブランドを買っていれば、借金しなければ生活が回らなくなるのも当然です。離婚前の義妹は自己