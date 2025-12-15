2025年12月13日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて＜hide Birthday Party 2025＞が開催された。◆ライブ写真毎年、hideの誕生日近辺の週末にこの会場で行われるファンにとっては恒例のイベント、2025年は暦のはまりが良く、久しぶりに誕生日当日に開催されることになった。hideとゆかりのあるアーティストたちが顔を揃え、hideを愛する新旧のファンが同じ空間に集う1年に1度の素敵なパーティー。最近は新しい世代のファンも増えている