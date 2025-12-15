俳優の宮粼秋人と瀬戸康史の妹で女優の瀬戸さおりが１５日、結婚を発表した。自身のＳＮＳで公表した。ともにワタナベエンターテインメントに所属する２人はいったいどんな人なのか―。宮粼は学生の頃は保育士を目指していたが、働いている女性の多さに戸惑い、あきらめた過去を持つ。次の夢を探したとき、浮かんだのは小学校のバスケットボールクラブチームの先輩であった三浦翔平の顔だったといい、その背中を追