日本ハムから現役ドラフトで加入した巨人・松浦慶斗投手が１５日、都内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は５４に決まった。身長１８６センチ、体重１０３キロの大型左腕は１５０キロを超える直球が武器。「歴史のある球団のユニホームを着て野球することは、すごく楽しみ。早く東京ドームで野球をしたい」と語った。２００３年生まれの２２歳は、大阪桐蔭で１年秋からベンチ入りし、３年春夏の甲子園に出場。２１年ドラ