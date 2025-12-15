ブローダーセン来季から川崎フロンターレに加入決定川崎フロンターレは12月15日、ファジアーノ岡山に所属していたドイツ出身GKスベンド・ブローダーセンが2026シーズンより完全移籍で加入することを正式に発表した。現在28歳のブローダーセンは188cm・89kgの体格を誇るGKで、出身はドイツ・ハンブルク。これまでにドイツのFCザンクトパウリを経て、2021年に横浜FCへ加入。横浜FCでは3シーズンにわたりJ1とJ2を合わせて64試合に